Госдеп опроверг информацию об условии Трампа в виде встречи Путина и Зеленского

Государственный департамент Соединенных Штатов не стал подтверждать информацию о том, что президент страны Дональд Трамп якобы обозначил условием проведения саммита с президентом России Владимиром Путиным его готовность к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. С соответствующим заявлением в четверг, 7 августа, выступил первый заместитель официального представителя ведомства Томми Пиготт.
— Я переадресую вас в Белый дом за деталями графика президента. Могу лишь сказать, что, как уже говорил госсекретарь, мы продолжаем тесную коммуникацию с европейскими партнерами и с Украиной, — сказал он на брифинге. Его слова приводит РИА Новости.
7 августа помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин встретится с президентом США в ближайшие дни. Он уточнил, что Москва и Вашингтон уже согласовали место проведения встречи. По словам Ушакова, со стороны Штатов поступило предложение, которое Россия считает приемлемым.
6 августа Дональд Трамп заявил о «большом прогрессе» после переговоров Владимира Путина и американского специального посланника Стива Уиткоффа. Однако он уточнил, что не считает эту встречу прорывом. При этом президент США отложил принятие решения о возможном введении новых санкций в отношении России.