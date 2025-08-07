Сколько можно съесть арбуза за день

Ранее врачи предупреждали, что чрезмерное употребление арбуза и дыни может привести к диспепсическим расстройствам, особенно у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и почек. Также специалисты отмечали, что суточная норма для взрослых составляет 500 граммов арбуза и 300 граммов дыни, а для детей — в два раза меньше. В летний период медики советуют хранить разрезанные плоды не более суток из-за риска бактериального загрязнения.