Сколько можно съесть арбуза за день

Манохина заявила, что людям с сахарным диабетом стоит с осторожностью употреблять арбуз.
Взрослому человеку безопасно съедать от 200 до 500 граммов арбуза в день. Об этом сообщила нутрициолог Елена Манохина.
«В среднем взрослому человеку можно без ущерба для здоровья съедать от 200 до 500 граммов арбуза в день», — пояснила Манохина в интервью aif.ru. При этом она порекомендовала не употреблять по полкило арбуза или дыни за раз.
Манохина также отметила, что арбуз противопоказан при обострении болезней желудочно-кишечного тракта и индивидуальной непереносимости продукта. С осторожностью его следует употреблять при метаболических нарушениях и сахарном диабете из-за высокого гликемического индекса. В этом случае лучше есть арбуз после белковой пищи и обязательно проконсультироваться с врачом.
Ранее врачи предупреждали, что чрезмерное употребление арбуза и дыни может привести к диспепсическим расстройствам, особенно у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и почек. Также специалисты отмечали, что суточная норма для взрослых составляет 500 граммов арбуза и 300 граммов дыни, а для детей — в два раза меньше. В летний период медики советуют хранить разрезанные плоды не более суток из-за риска бактериального загрязнения.