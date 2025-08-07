Ричмонд
Россиян предупредили о риске заражения грибком на даче

Медэксперт Сережина: заразиться грибком на даче можно через почву и растения.

Источник: Комсомольская правда

Дачники рискуют заразиться грибковыми инфекциями, работая в огороде, соприкасаясь с землей и растениями. Об этом предупредила в беседе с «РИАМО» врач-эксперт Вера Сережина.

— Грибковые инфекции распространены повсеместно — в почве, на растениях. При обработке участка грибок может попадать через микротрещины на руках и ногах. Например, шипы роз при обрезке могут заносить грибок глубже в ткани, вызывая воспаление кожи с дерматитами, эрозиями и трещинами, — объяснила доктор.

Врач уточнила, что при первых признаках заболевания следует обратиться за медицинской помощью — самостоятельно такие проблемы не пройдут, поэтому запускать их нельзя.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что любимая многими дачниками резиновая обувь также не безопасна, так как в ней нога становится влажной и восприимчивой к грибкам. В результате возникает грибковая инфекция кожи и ногтей. Для детей резиновая обувь опасна тем, что влажность провоцирует аллергические дерматиты, и аллергены проникают через поврежденную кожу. В некоторых случаях это может приводить к экземе.