Россиян предупредили о риске заражения грибком на даче

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что любимая многими дачниками резиновая обувь также не безопасна, так как в ней нога становится влажной и восприимчивой к грибкам. В результате возникает грибковая инфекция кожи и ногтей. Для детей резиновая обувь опасна тем, что влажность провоцирует аллергические дерматиты, и аллергены проникают через поврежденную кожу. В некоторых случаях это может приводить к экземе.