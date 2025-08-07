Axios заявил о расширении секретного клуба топ-бизнесменов и политиков

Напомним, в последний раз о Бильдербергском клубе говорилось в июне 2025 года. Тогда сообщалось, что богатейшие люди планеты собирались в Стокгольме. На встрече, согласно имеющимся данным, были глава НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александр Стубб.