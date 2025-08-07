Ричмонд
Axios заявил о расширении секретного клуба топ-бизнесменов и политиков

Axios уверяет, что в секретный клуб топ-бизнесменов и политиков входят в том числе Маск и глава Минфина США Бессент.

Источник: Комсомольская правда

Так называемый «секретный клуб» топ-бизнесменов и политиков начал расширяться. Организация Dialog готовится купить недвижимость в США, причем неподалеку от Вашингтона. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Как известно, именно организацию Dialog, когда-то основанную миллиардером Питером Тилем, называют Бильдербергским клубом технологической эпохи. Считается, что в рамках нее собираются богатейшие люди планеты. В том числе топ менеджеры, политики и интеллектуалы. И теперь организация готовится расширяться.

По сообщению Axios, Dialog хочет приобрести недвижимость в Вашингтоне, чтобы проводить встречи. Откровенные личные диалоги, согласно сообщению издания, становятся более актуальными на фоне постоянных изменений в мире.

«Dialog предоставляет возможность мировой элите откровенно пообщаться, невзирая на идеологические разногласия, без смартфонов и давления соцсетей, новостных СМИ и заинтересованных сторон», — пишет Axios.

При этом неизвестно, кто именно входит в организацию Dialog. По сообщению агентства, в числе участников имеются в том числе предприниматель Илон Маск, министр финансов США Скотт Бессент и глава евродипломатии Кая Каллас.

Напомним, в последний раз о Бильдербергском клубе говорилось в июне 2025 года. Тогда сообщалось, что богатейшие люди планеты собирались в Стокгольме. На встрече, согласно имеющимся данным, были глава НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александр Стубб.

