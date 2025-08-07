Компания OpenAI представила новую модель GPT-5

Новая модель искусственного интеллекта GPT-5 от американской компании OpenAI стала доступной для всех пользователей.
«GPT-5 уже здесь. С сегодняшнего дня он будет доступен для всех», — сказано в официальном сообщении компании, опубликованном в соцсети X*.
OpenAI отмечает, что новая версия ИИ объединяет все лучшие качества предыдущих моделей и подходит для решения широкого спектра задач — от анализа и программирования до исследовательской работы.
Теперь пользователи могут выбирать стиль общения ИИ. Доступны пять вариантов «личности» — стандартный, циник, робот, слушатель и ботаник. Также обновлены голосовой режим, интерфейс с цветовым оформлением сообщений и добавлена интеграция с Google Почтой и Google Календарём.
6 августа американской предприниматель и владелец стартапа в сфере ИИ xAI Илон Маск заявил, что на следующей неделе он откроет исходный код чат-бота Grok 2.
* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.