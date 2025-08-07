Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания OpenAI представила новую модель GPT-5

С сегодняшнего дня новая версии ИИ будет доступна для всех пользователей.

Источник: Аргументы и факты

Новая модель искусственного интеллекта GPT-5 от американской компании OpenAI стала доступной для всех пользователей.

«GPT-5 уже здесь. С сегодняшнего дня он будет доступен для всех», — сказано в официальном сообщении компании, опубликованном в соцсети X*.

OpenAI отмечает, что новая версия ИИ объединяет все лучшие качества предыдущих моделей и подходит для решения широкого спектра задач — от анализа и программирования до исследовательской работы.

Теперь пользователи могут выбирать стиль общения ИИ. Доступны пять вариантов «личности» — стандартный, циник, робот, слушатель и ботаник. Также обновлены голосовой режим, интерфейс с цветовым оформлением сообщений и добавлена интеграция с Google Почтой и Google Календарём.

6 августа американской предприниматель и владелец стартапа в сфере ИИ xAI Илон Маск заявил, что на следующей неделе он откроет исходный код чат-бота Grok 2.

* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше