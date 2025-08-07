Федотов, Шагал, Босх: коты нередко становились героями полотен знаменитых художников

Кустодиевские купчихи знамениты на весь мир. Но на картине «Купчиха за чаем» на самом деле изображена баронесса! Художник писал свою знаменитую работу с Галины Адекас. И все в этой картине хорошо: типичный Кустодиев с его ярким и красочным миром, полным счастья, радости, здоровья. Но картина 1918 года… И здесь это история скорее ностальгическая — по тому, что было разрушено и чего никогда не вернуть. Но все же здесь воплощена красота жизни по-кустодиевски — пышная барышня, чья кожа белее облаков на небе, богато накрытый стол, арбузы (ах, как актуально в августе!), свежий кекс и кот, который ластится к плечу своей хозяйки. Здесь милый хвостик с сытой и довольной мордашкой скорее как еще одна деталь купеческой жизни, домашней, милой и уютной. Но до чего забавно вдруг увидеть, что питомец имеет некоторое внешнее сходство со своей хозяйкой… Да и по прошествии сотни лет видно, что ничего не изменилось: наши хвостатые друзья и по сей день так же льнут к своим «кожаным» мамам и папам и всегда остаются желанными гостями за хозяйским столом.