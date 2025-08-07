Федотов, Шагал, Босх: коты нередко становились героями полотен знаменитых художников

8 августа отмечается Международный день кошек. Праздник неофициальный, но и пройти мимо дня, посвященного любимым пушистикам, невозможно. Кошкам приписывают магические свойства, говорят, что они умеют исцелять своих хозяев и чувствуют наши больные места, а во многих культурах они и вовсе считаются священными животными. А еще котики зачастую становились героями полотен знаменитых художников.
Что коты делают на полотнах Федотова?
— Мам, смотри! Кисонька умывается! — радостно показывает девочка лет шести на картину «Сватовство майора» в залах Третьяковской галереи. Мы привыкли рассматривать сюжет полотна по схеме: брак по расчету, которому из всех героев картины рад лишь один хитрый майор. Суетное движение всех героев ощущается — несчастная невеста, рядом мать, которая пытается удержать дочь, на заднем плане — слуги. В доме переполох… Но если присмотреться, то есть один персонаж, абсолютно безразличный ко всему происходящему, — та самая «кисонька» в нижнем правом углу, самозабвенно приводящая себя в порядок, умывается после трапезы, вероятно. И на фоне драматичного сюжета котик выглядит так, словно он из другой картины, у него, как говорится, «своя атмосфера».
Эта работа не единственная у Федотова, где кот словно немного не в тему. Знаменитый «Свежий кавалер» тому в подтверждение, где поддатый главный герой хорохорится перед дамой, хвастается наградой, а слева на стуле — снова котик, сладко потягивается. Кажется, что коты на двух полотнах усиливают иронию художника над происходящим. Люди не могут жить без масок, непрестанно играя свои роли в театре жизни, а коты в нем — единственные, кто не прикидывается.
У Федотова картин с котами предостаточно — «Всё холера виновата», где кошачью голову, торчащую под мышкой у женщины справа, и не сразу заметишь, «Офицер и денщик», где с пушистиком игрушкой на палочке балуется один из героев картины, и многие другие. Объясняют частое бытование котов в творчестве Павла Федотова легендой о том, что пушистые модели, которых художник собирался изображать, то прятались, то убегали, а те эскизы и наброски, которые все же удавалось сделать, исчезали из мастерской. Друзья, узнав о странностях «натурщиков», позвали на помощь некую старушку-кошатницу, которая должна была предоставить мастеру моделей, настроенных на серьезную работу. Но та, взглянув на художника, заявила, что в детстве он обидел кота и с тех пор над ним висит кошачье проклятье (была ли она провидицей — неизвестно, история легендарная). Снять его можно, если он нарисует семь картинок с разными котиками. Причем писать их надо с самыми добрыми и светлыми мыслями о пушистиках и хвостатиках. Правда или вымысел, но даже на столь трагическом полотне, как «Сватовство майора», котик — уголок радости и света.
Кот с человеческим лицом.
Много ли котов на картинах Марка Шагала? Вряд ли с ходу можно назвать что-то, но при более близком знакомстве с его творчеством выяснится, что и у него пушистые братья меньшие тоже играют важную роль.
Странная картина «Париж сквозь окно». Внизу справа — римский бог Янус с двумя лицами, дуальность в жизни мастера: он на Западе, но сам человек другого мира, другого происхождения, «смотрит» в сторону дома. Хотя это полотно 1913 года и до отъезда в Европу еще надо дожить… Но в чем-то полотно, может, предсказывает судьбу художника. Слева по центру перевернутый поезд как символ невозможности вернуться куда-то. А в середине — кот с человеческим лицом. Самый загадочный персонаж. Может, этот «человекот» означает здесь тот внутренний культурный конфликт, который происходит в душе художника на чужбине? А может, это и вовсе портрет не души человеческой в Париже, а самого города. Впрочем, у Шагала так всегда: много вопросов и мало ответов, нет ничего однозначного и много вымысла.
Еще один пушистый друг витает в облаках полотна «Поэт» — не самая популярная работа Шагала. Но взглянуть на нее стоит, чтобы попробовать разгадать очередную загадку, оставленную художником. Почему кошка синяя и парит в небесах над домом поэта? У Шагала обнаруживается много работ, где котики сопровождают героев картин, и часто они подчеркивают мечтательность и нереальность происходящего.
Купеческий пушистый богатей.
Кустодиевские купчихи знамениты на весь мир. Но на картине «Купчиха за чаем» на самом деле изображена баронесса! Художник писал свою знаменитую работу с Галины Адекас. И все в этой картине хорошо: типичный Кустодиев с его ярким и красочным миром, полным счастья, радости, здоровья. Но картина 1918 года… И здесь это история скорее ностальгическая — по тому, что было разрушено и чего никогда не вернуть. Но все же здесь воплощена красота жизни по-кустодиевски — пышная барышня, чья кожа белее облаков на небе, богато накрытый стол, арбузы (ах, как актуально в августе!), свежий кекс и кот, который ластится к плечу своей хозяйки. Здесь милый хвостик с сытой и довольной мордашкой скорее как еще одна деталь купеческой жизни, домашней, милой и уютной. Но до чего забавно вдруг увидеть, что питомец имеет некоторое внешнее сходство со своей хозяйкой… Да и по прошествии сотни лет видно, что ничего не изменилось: наши хвостатые друзья и по сей день так же льнут к своим «кожаным» мамам и папам и всегда остаются желанными гостями за хозяйским столом.
Кот-единорог и загадочное земноводное.
Огромный триптих «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха — та работа, которую стоит рассматривать долго. И каждый раз будет открываться новая грань, незамеченный ранее нюанс.
Ближайшее рассмотрение полотна на предмет котиков дает свои результаты. Их тут несколько. Первый — на левой створке внизу, пятнистый усач игриво держит в зубах земноводное. До сих пор не понятно, какое именно. Как говорится, пес его знает (или кот… или Босх…).
Полотно посвящено сладострастию, чувственным наслаждениям и жизни, лишенной духовности. Но проблема в том, что о работах Босха мало что известно доподлинно, многое — догадки ученых, а потому сказать точно, что именно имел в виду художник, — задачка со звездочкой. И в центре триптиха мы видим хоровод, где на переднем плане еще один очаровательный котик. Мастер детально прописывает пятнышки на его шерстке и белые усики, глазки-бусинки. Вроде милейшее создание, но присмотримся еще раз и увидим, что из головы его торчит рог, и это кот-единорог. Есть и еще один нюанс — не совсем типичное изображение лапок, которые отчасти напоминают копыта. В итоге мурлыка больше похож на настоящего чертенка, замаскированного под очаровательного пушистика. Кстати, дьяволиные черты можно заметить и у котика слева — хвост к кончику тоньше (не хватает разве что кисточки), а из лапок торчат длиннющие когти — в общем, опасное нутро внешне милых и безобидных братьев наших меньших художник здесь акцентирует сполна, пусть и в мелких деталях.
Полный котизм.
Одной из самых больших в мире картин с изображением котов можно признать «Любовников моей жены» Карла Калера. Картина весом 103 кг и размером 180×260 см показывает нам 42 очаровательных пушистых создания, где у каждого свой характер, тонко подмеченный художником в нюансах.
Полотно выполнено художником по заказу американской миллионерши Кейт Бердселл Джонсон. Говорят, что название придумал ее супруг, но он умер еще до создания картины. Джонсон держала несколько десятков котов, а также птиц. В доме был специальный штат прислуги, который ухаживал за пушистой ордой.
Сам Калер — художник-анималист, и до заказа Джонсон часто писал лошадей. «Любовники моей жены» — кошачий дебют художника. В имении заказчицы он долго изучал повадки питомцев Кейт, прежде чем приступить к работе над групповым котячьим портретом. В творческой биографии Калера затем будут и другие изображения котов, но первая работа вошла в историю и собрала массу поклонников.
В центре композиции (и всеобщего внимания) — кот по кличке Султан. Говорят, что Джонсон приобрела его за три тысячи долларов в Париже, причем продавать ей его не хотели, но богачка предложила ту сумму, которая устроила прежних владельцев, — так она желала стать хозяйкой этого красавца. У картины судьба необычная — заказчица долго любоваться ею не смогла. В 1893 году мастер закончил работу над полотном, в том же году работу выставили на Чикагской Всемирной выставке, где она стала настоящей сенсацией.
Картину выставили на аукцион после смерти владелицы, и в 1894 году она попала в арт-салон Эрнеста Хакетта в Сан-Франциско. В 1906 году там произошло страшное землетрясение и пожар, от которого сильно пострадали почти все картины, хранившиеся в салоне. Но «Любовники моей жены» по счастливому случаю уцелели. Кстати, сам художник погиб во время катаклизма.