Эндокринолог Павлова предупредила о последствиях «диеты хищника»

«Большая часть лимфоидной ткани (это основа иммунной системы) находится именно в кишечнике, где-то 80%. И если мы нарушаем работу кишечника, то это приводит к проблемам с иммунитетом. Мало того, когда у нас нарушается баланс микробиома — предположим, разрастается грибковая колония — то начинают повреждаться плотные контакты, слизистая, кишечник страдает. В кровь попадают те вещества, гормоны и разные биологически активные соединения, которые никогда не должны были снова оказаться в крови», — рассказала эксперт.