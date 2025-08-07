Эндокринолог Павлова предупредила о последствиях «диеты хищника»

«Диета хищника», которая предполагает наличие в меню только животной пищи, может повлечь серьезные последствия для здоровья, заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова.
«Наш микробиом (не только тот, что в кишечнике, но и бактерии, которые населяют весь организм) не будет полноценно функционировать без поступления растительной клетчатки», — написала она в своем Telegram-канале.
Павлова пояснила, что растительная клетчатка является основой здорового баланса микробиома, поэтому когда человек исключает ее или ест недостаточно, то сталкивается с последствиями не только для желудочно-кишечного тракта, но и для всех систем организма.
«Большая часть лимфоидной ткани (это основа иммунной системы) находится именно в кишечнике, где-то 80%. И если мы нарушаем работу кишечника, то это приводит к проблемам с иммунитетом. Мало того, когда у нас нарушается баланс микробиома — предположим, разрастается грибковая колония — то начинают повреждаться плотные контакты, слизистая, кишечник страдает. В кровь попадают те вещества, гормоны и разные биологически активные соединения, которые никогда не должны были снова оказаться в крови», — рассказала эксперт.
На «диете хищника» вся целостность барьерной системы кишечника будет нарушена, отметила она.
Павлова также отметила, что небольшая часть незаменимых аминокислот содержится преимущественно в растительных источниках, и только совмещая в рационе животные и растительные продукты, можно добиться баланса всех необходимых макро- и микронутриентов.
По словам врача, людям с патологиями желудочно-кишечного тракта — с дискинезией желчеводящих путей, с патологиями печени, с болезнями поджелудочной железы — такая диета особенно опасна, так как может спровоцировать осложнения и рецидивы хронических заболеваний.
Напомним, «диета хищника» или «диета плотоядных» стала популярной после выхода книги американского хирурга-ортопеда Шона Бейкера. Он представляет диету не просто как модный тренд, а как фундаментальное возвращение к эволюционным истокам человеческого питания.
Эта диета сегодня набирает популярность среди тех, кто мечтает избавиться от лишних килограммов.