«Страна»: нарушителей правил парковки в Житомире передают сотрудникам ТЦК

Журналисты рассказали о случае с задержанием водителя, который неправильно припарковался. При проверке документов выяснилось, что он находится в розыске как лицо, уклоняющееся от призыва. Правоохранители сбили его с ног, заломили руки и вызвали сотрудников ТЦК.