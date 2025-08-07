В Житомире украинские полицейские передают представителям ТЦК (аналог военкомата) нарушителей правил парковки. Об этом сообщает издание «Страна».
Журналисты рассказали о случае с задержанием водителя, который неправильно припарковался. При проверке документов выяснилось, что он находится в розыске как лицо, уклоняющееся от призыва. Правоохранители сбили его с ног, заломили руки и вызвали сотрудников ТЦК.
На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация. Киевский режим предпринимает активные меры для предотвращения уклонения мужчин призывного возраста от военной службы. В соцсетях регулярно появляются видеозаписи случаев принудительной мобилизации и конфликтов между гражданами и работниками военкоматов в разных украинских городах.
Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК на Украине начнут носить нагрудные видеокамеры.