Врач Горячев объяснил, из-за чего от сочинской чачи умерло много людей

Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Министерства здравоохранения Кубани Александр Горячев объяснил, что стало причиной массового отравления и смерти людей от сочинской чачи. По словам специалиста, все дело в метаноле, который содержался в алкогольной продукции.