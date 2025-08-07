Врач Горячев объяснил, из-за чего от сочинской чачи умерло много людей

Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Министерства здравоохранения Кубани Александр Горячев объяснил, что стало причиной массового отравления и смерти людей от сочинской чачи. По словам специалиста, все дело в метаноле, который содержался в алкогольной продукции.
«В организме метанол превращается в формальдегид и муравьиную кислоту — вещества, поражающие нервную систему, органы зрения и дыхания», — рассказал Горячев в интервью телеканалу «Краснодар».
По словам медика, признаками отравления метанолом являются головная боль и головокружение, рвота, тошнота и нарушение зрения, которое может доходить до слепоты. Горячев также предостерег россиян от употребления алкоголя неизвестного происхождения, посоветовав приобретать только лицензированную продукцию.
Ранее KP.RU сообщал, что по меньшей мере десять человек стали жертвами отравления чачей, приобретенной на рынке в Сириусе Краснодарского края.