В Таганроге разыскивают вандалов, орудовавших на Пушкинской набережной

В ночь на седьмое августа, около 01:30, на Пушкинской набережной в Таганроге были зафиксированы акты вандализма. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.
Камеры видеонаблюдения засняли, как неизвестные выкопали зеленые насаждения, после чего попытались повредить дорожный знак «Пешеходный переход». После этого нарушители скрылись, поднявшись по каменной лестнице на улицу Греческая.
Все видеоматериалы были переданы правоохранительным органам для установления личности вандалов и привлечения их к ответственности. В настоящее время ведется расследование.
— Дорогие таганрожцы, давайте вместе бережно относиться к тому, что было создано нашими общими усилиями в нашем любимом городе, — добавила Светлана Камбулова.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
На набережной в Ростове вандалы разбили «Индустриальное сердце».