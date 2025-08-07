Как спасти смартфон от перегрева: простые, но рабочие советы

Перегрев в жару — частая проблема гаджетов, о том, как защитить смартфон, сообщил в разговоре с изданием «Газете.Ru» мастер по ремонту техники Михаил Демидов.
— Лучше отключать Wi-Fi и Bluetooth, когда смартфон лежит без дела — данные процессы даже в фоновом режиме оказывают нагрузку на процессор, модем и, как следствие, аккумулятор, что только усиливает пассивный нагрев устройства. Постоянно включенный VPN также является плохой практикой в жару, — отметил специалист.
Кроме того, эксперт рекомендовал отложить просмотр контента, звонок по видеосвязи или игру до посещения прохладного помещения, так как данные задачи также нагружают процессор и аккумулятор.
По данным «Москвы 24», в жару не следует носить телефон в кармане, лучше держать его в тени и использовать чехлы с хорошей теплоотдачей.
Ранее «Известия» сообщили, что оптимальным считается режим зарядки, когда уровень заряда не опускается ниже 40%. Именно такой подход позволяет сохранить работоспособность аккумулятора на более длительный срок.