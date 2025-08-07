Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как спасти смартфон от перегрева: простые, но рабочие советы

Техэксперт Демидов рассказал, как спасти смартфон от перегрева в жару.

Источник: Комсомольская правда

Перегрев в жару — частая проблема гаджетов, о том, как защитить смартфон, сообщил в разговоре с изданием «Газете.Ru» мастер по ремонту техники Михаил Демидов.

— Лучше отключать Wi-Fi и Bluetooth, когда смартфон лежит без дела — данные процессы даже в фоновом режиме оказывают нагрузку на процессор, модем и, как следствие, аккумулятор, что только усиливает пассивный нагрев устройства. Постоянно включенный VPN также является плохой практикой в жару, — отметил специалист.

Кроме того, эксперт рекомендовал отложить просмотр контента, звонок по видеосвязи или игру до посещения прохладного помещения, так как данные задачи также нагружают процессор и аккумулятор.

По данным «Москвы 24», в жару не следует носить телефон в кармане, лучше держать его в тени и использовать чехлы с хорошей теплоотдачей.

Ранее «Известия» сообщили, что оптимальным считается режим зарядки, когда уровень заряда не опускается ниже 40%. Именно такой подход позволяет сохранить работоспособность аккумулятора на более длительный срок.