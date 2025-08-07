Как спасти смартфон от перегрева: простые, но рабочие советы

— Лучше отключать Wi-Fi и Bluetooth, когда смартфон лежит без дела — данные процессы даже в фоновом режиме оказывают нагрузку на процессор, модем и, как следствие, аккумулятор, что только усиливает пассивный нагрев устройства. Постоянно включенный VPN также является плохой практикой в жару, — отметил специалист.