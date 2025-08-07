Кинолог Голубев объяснил вред веганской диеты для собак

— Как нельзя из любви к своему питомцу кормить его со своего стола пирожными и шоколадом, так и нельзя делать из него вегана. У собак мало амилазы, что позволяет им питаться растительной пищей в периоды отсутствия белковой, но растительные белки не содержат всех необходимых аминокислот. Недостаток аминокислот может привести к проблемам со здоровьем. Для удовлетворения нутриентных потребностей собаки нуждаются в животных продуктах, — объяснил эксперт.