Кинолог Голубев объяснил вред веганской диеты для собак

Популярное направление питания — веганство и вегетарианство — нельзя переносить на домашних любимцев, в том числе собак, так как они являются хищниками. Такая диета навредит хвостатым, рассказал в беседе с «РИАМО» кинолог Владимир Голубев.
— Как нельзя из любви к своему питомцу кормить его со своего стола пирожными и шоколадом, так и нельзя делать из него вегана. У собак мало амилазы, что позволяет им питаться растительной пищей в периоды отсутствия белковой, но растительные белки не содержат всех необходимых аминокислот. Недостаток аминокислот может привести к проблемам со здоровьем. Для удовлетворения нутриентных потребностей собаки нуждаются в животных продуктах, — объяснил эксперт.
По словам специалиста, можно отдать предпочтение уже готовым рационам в упаковке, при составлении рациона собаки лучше всего проконсультироваться с ветеринаром.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что потребности взрослых собак индивидуальны. Содержимое идеальной миски чихуахуа совсем не похож на рацион немецкого дога. Маленькие собаки съедают меньше корма, чем крупные, но расходуют энергию гораздо быстрее. Вот почему в одной порции корма для них должно быть больше калорий, чем для больших собак. Кроме того, каждая порода собак обладает уникальными характеристиками, которые тоже нужно учитывать в питании.