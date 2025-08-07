Дерматолог Грязева: проблемы с кожей могут говорить о сбоях в работе щитовидки

Проблемы с кожей могут сигнализировать о различных нарушениях в работе организма, в том числе, сахарном диабете и болезнях щитовидки. Об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-дерматовенеролог, косметолог Наталья Грязева.
— При сахарном диабете часто наблюдается сухость кожи, зуд и склонность к гнойничковым высыпаниям, а болезни щитовидной железы могут вызывать отечность, изменение пигментации, — сообщила медик.
Врач также призвала обратить на желтушность кожи — это может говорить о нарушении функции печени или желчевыводящих путей, а сыпь в виде мелких кровоизлияний может быть признаком заболеваний крови или сосудов.
Ранее «Известия» сообщили, что бледность кожи и губ может быть симптомом железодефицитной анемии и указывать на недостаток гемоглобина в крови. Также бледность может быть симптомом низкого кровяного давления.
А сыпь с волдырями — быть симптомом аллергии или нарушения работы кишечника, в частности, присутствия глистов в организме.