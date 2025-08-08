Турбазовая потребность

С Русланом Воликом и с представителями администрации связаться не удалось. Собеседники, знакомые с позицией ответчиков, отмечают, что последние с требованиями прокуратуры не согласны. По их словам, эта земля уже давно используется для рекреационных целей, а спорный участок появился в результате изменения конфигурации предыдущих наделов. «Абсурдность ситуации в том, что каких-либо нормативов, касающихся площади земли, которая может арендоваться или выкупаться, если на ней расположен объект “гостевой дом”, просто не существует, — поясняет один из них. — Более того, для какой-то деятельности основная часть спорного участка использоваться просто не может, поскольку она представляет собой скалу. Владелец базы вложил многие миллионы в его благоустройство, ничьи права сделка не нарушает, наоборот, развитие участка способствует и развитию Александровского округа».