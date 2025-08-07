Названа главная опасность фруктовой диеты

Диета, при которой в рационе долгое время присутствует только один вид фруктов, может навредить здоровью, об этом рассказала в беседе с корреспондентом «РИАМО» врач-эксперт Вера Сережина.
— Постоянное однотипное питание не соответствует физиологическим потребностям организма. Ни один фрукт не содержит полный набор необходимых нутриентов. Также в фруктах много углеводов, и их активное употребление может быть опасным из-за повышения сахара в крови, — объяснила доктор.
Врач уточнила, что, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта возможны обострения, появится вздутие, усилится газообразование.
— Альтернатива жесткой фруктовой диете — один разгрузочный день в неделю. Причем не обязательно на одном продукте, — подчеркнула медик.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что фрукты лучше всего есть в первой половине дня — в крайнем случае до 16.00−17.00 часов. Также следует помнить, что желательно съедать не более двух фруктов в день. А тем, у кого имеется лишний вес, фрукты следует есть в конце основного приема пищи.