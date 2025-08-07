Названа главная опасность фруктовой диеты

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что фрукты лучше всего есть в первой половине дня — в крайнем случае до 16.00−17.00 часов. Также следует помнить, что желательно съедать не более двух фруктов в день. А тем, у кого имеется лишний вес, фрукты следует есть в конце основного приема пищи.