Shaman и Лепс устроили концерт для стоявших в пробке на Крымском мосту

Российские певцы Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, и Григорий Лепс в четверг, 7 августа, сыграли импровизированный концерт для автомобилистов, которые застряли в многокилометровой пробке на Крымском мосту.

— Shaman и Лепс дают концерт тем, кто стоит в пробке у Крымского моста, — говорится в публикации Telegram-канала «Крымский мост | Новости Крыма».

Очевидцы отметили, что артисты стояли в пробке вместе с остальными автомобилистами, а не ехали по обочине, передает Telegram-канал.

В этот день в очереди на подъезде к Крымскому мосту находилось 3470 автомобилей. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани пришлось стоять более пяти часов, а со стороны Керчи — примерно четыре часа.

26 мая во время полета из Екатеринбурга в Хабаровск музыканты штаба Центрального военного округа, которые летели на фестиваль «Амурские волны», устроили репетицию своего выступления на борту самолета.

7 мая музыканты Кремлевского духового оркестра, которые застряли в столичном аэропорту Домодедово вместе с другими пассажирами в связи с угрозой атаки вражеских беспилотников, устроили концерт для них.