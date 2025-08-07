«Я воспитан деревней и простыми людьми». Художник Пантюк-Жуковский представил в Минске персональную выставку

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая персональная выставка Алексея Пантюка-Жуковского «На скрыжаванні стагоддзяў. Пад мірным небам маладая Беларусь» начала свою работу в Художественной галерее Михаила Савицкого, передает корреспондент БЕЛТА.
На выставке представили более 70 произведений разных жанров и времени создания. Все они посвящены теме Беларуси и соединяют прошлое и настоящее Родины. В своих картинах автор показывает сложный путь страны: становление ее независимости, подвиг народа в годы Великой Отечественной войны. Также отмечаются выдающиеся деятели белорусской нации.
Реализм как стиль помогает автору передать красоту родного края и позволяет зрителям не просто наблюдать за произведением, но и перенестись в него.
Алексей Пантюк-Жуковский — член Белорусского союза художников, участник республиканских и международных выставок, лауреат премии Министерства обороны к 90-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь, премии Федерации профсоюзов Беларуси в области изобразительного искусства.
Художник родился в деревне Бабуничи Петриковского района Гомельской области. Сельская жизнь очень повлияла на его восприятие мира и воспитание. «В деревне мы не знали, кто такой еврей, татарин, русский. Мы все были бабуновцы. А в соседней деревне Михедовичи — михедовцы. А по национальности — белорусы, потому что мы в Беларуси живем. Такая была принадлежность к Родине. Я воспитан деревней и простыми людьми», — вспомнил Алексей Пантюк-Жуковский.
Моменты его детства отразились и в работах. Например, художник рассказал о картине «Водар сунічнага лета» — натюрморт оказался полон личных деталей. «Я хотел написать про свою маму, свою Родину, оставить эти воспоминания. Эти доски — граница между тем, что было тогда и что есть сегодня. А в корзине клюква с болота, где мама пряталась от немцев с деревенскими людьми. В вазе стоит срезанная верба, а не цветы», — поделился автор.
Алексей Пантюк-Жуковский учился в Минском художественном училище имении А. К. Глебова. А позже — в Белорусском государственном театрально-художественном институте. После окончания преподавал в Республиканской школе-интернате музыки и изобразительных искусств имени И. О. Ахремчика. В день открытия выставки он вспомнил начало своего творческого пути: «Я 41 год работал с детками и учил их рисовать. А меня в деревне никто не учил. Мама рисовала палочкой на земле, папа сидел рядом и говорил: “Ты неправильно рисуешь, давай покажу”. Это была вся моя учеба. После 9 классов приехал в Минск поступать в художественное училище на художника-оформителя. Не знал, что такое оформление, но хотел быть художником. Подался на отделение. Сдал все экзамены на отлично, кроме русской литературы, по ней получил тройку. У меня не хватило баллов. Вызвали в приемную комиссию. Говорят: “Парень, ты хорошо сделал экзаменационные задания. Переводись на педотделение. Если напишешь заявление, обгонишь многих по баллам и будешь у нас учиться”. В итоге на отделении рисования и черчения оказалось больше рисования и живописи, чем на оформлении, лучше подготовился, чтобы поступить дальше в институт. Вот так стал художником».
Экспозиция продлится до 7 сентября. −0-