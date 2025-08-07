«Я воспитан деревней и простыми людьми». Художник Пантюк-Жуковский представил в Минске персональную выставку

Алексей Пантюк-Жуковский учился в Минском художественном училище имении А. К. Глебова. А позже — в Белорусском государственном театрально-художественном институте. После окончания преподавал в Республиканской школе-интернате музыки и изобразительных искусств имени И. О. Ахремчика. В день открытия выставки он вспомнил начало своего творческого пути: «Я 41 год работал с детками и учил их рисовать. А меня в деревне никто не учил. Мама рисовала палочкой на земле, папа сидел рядом и говорил: “Ты неправильно рисуешь, давай покажу”. Это была вся моя учеба. После 9 классов приехал в Минск поступать в художественное училище на художника-оформителя. Не знал, что такое оформление, но хотел быть художником. Подался на отделение. Сдал все экзамены на отлично, кроме русской литературы, по ней получил тройку. У меня не хватило баллов. Вызвали в приемную комиссию. Говорят: “Парень, ты хорошо сделал экзаменационные задания. Переводись на педотделение. Если напишешь заявление, обгонишь многих по баллам и будешь у нас учиться”. В итоге на отделении рисования и черчения оказалось больше рисования и живописи, чем на оформлении, лучше подготовился, чтобы поступить дальше в институт. Вот так стал художником».