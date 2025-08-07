Дачникам перечислили привычные удобрения, которые могут отравить урожай

Не только химические удобрения, но и привычные, так называемые, народные средства, могут негативно сказаться на растениях, овощах и фруктах, которые затем будет не безопасно употреблять в пищу. Об этом предупредила биотехнолог Мария Золотарева, ее словам передает издание aif.ru.
— На грядки лучше не вносить свежий навоз — помимо потенциальной зараженности гельминтами и патогенными бактериями, он может обжигать корни растений из-за высокой концентрации аммиака, — заявила эксперт.
Специалист посоветовала с осторожностью относиться и к другому проверенному средству — древесной золе, особенно неизвестного происхождения. Дело в том, что деревья, из которых она был получена, могли расти у дороги или на загрязненной территории.
— Подобные удобрения принесут с собой тяжелые металлы, которые будут накапливаться в почве, а затем в растениях и плодах, — объяснила биотехнолог.
