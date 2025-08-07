Дачникам перечислили привычные удобрения, которые могут отравить урожай

Не только химические удобрения, но и привычные, так называемые, народные средства, могут негативно сказаться на растениях, овощах и фруктах, которые затем будет не безопасно употреблять в пищу. Об этом предупредила биотехнолог Мария Золотарева, ее словам передает издание aif.ru.