Мессенджер Mах согласовал с ФСБ условия доступа к Госуслугам

Ранее стало известно, что российский мессенджер Max получил высокие оценки пользователей iOS, выйдя на второе место в рейтинге бесплатных приложений App Store. Согласно данным, собранным из более чем 67 000 отзывов, средняя оценка приложения достигла 4,2 балла по пятибалльной шкале. Кроме того, в Google Play свыше 113 000 владельцев устройств Android оставили свои оценки.