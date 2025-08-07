Мессенджер Mах согласовал с ФСБ условия доступа к Госуслугам

«Минцифры подтверждает согласование модели угроз по Mах в части доступа к инфраструктуре “Госуслуг” со стороны ФСБ и полную реализацию этих требований», — сказал он.
В среду прошло тестирование подключения Мах к «Гослугам» — связь будет осуществляться через новый прогрессивный протокол, а передача данных между системами возможна только с согласия пользователей.
Ранее стало известно, что российский мессенджер Max получил высокие оценки пользователей iOS, выйдя на второе место в рейтинге бесплатных приложений App Store. Согласно данным, собранным из более чем 67 000 отзывов, средняя оценка приложения достигла 4,2 балла по пятибалльной шкале. Кроме того, в Google Play свыше 113 000 владельцев устройств Android оставили свои оценки.