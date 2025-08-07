Жара, ливни, ураганы скоро станут климатической нормой для Москвы

Жара, ливни, ураганы, которые в нынешних новостях пока еще называются аномальными, скоро станут климатической нормой для Москвы. Об этом все чаще заявляют метеорологи. Сказываются пресловутые глобальные изменения климата, в результате которых экстремальные ранее природные явления становятся обыденными. При этом никаких особенно разрушительных катаклизмов нам не предстоит: как утверждают эксперты, Москва и москвичи успеют адаптироваться к новой погодной реальности.
То, что раньше нам было знакомо прежде всего по субтропикам Причерноморья, становится московской реальностью: за одно это лето не менее десятка раз на столицу налетал настоящий шторм с волной осадков, сравнимой с месячной многолетней нормой. Случались и по-настоящему жаркие, свыше 30 градусов выше нуля, дни, которые могли через уже упомянутые штормы сменяться на прохладную (около 20 градусов тепла) погоду.
Формулировку для такой погоды метеорологи придумали уже несколько лет назад: «нервная». Это прямое следствие глобального изменения климата, которое, как мы можем наблюдать непосредственно, не равномерно «подогрело» планету, а разбалансировало воздушные и океанские течения.
— Согласно Климатической доктрине России 2023 года, изменения погоды в Москве — это устойчивый тренд, — отмечает ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. — Жара выше плюс 30 градусов и мощные ливни становятся частью нового климата. Например, за первые три недели июля 2025 года в некоторых районах города выпало 219% месячной нормы осадков. В Зеленограде 21 июля за сутки зафиксировали месячную норму дождей. Такие перепады температур и осадки характерны для субтропиков.
Где тонко, там и рвется.
По словам эксперта, причина подтоплений, которые мы наблюдаем в Москве, еще и в том, что сам по себе нынешний высокоплотный и многоэтажный город не приспособлен к быстрому впитыванию больших объемов осадков. С тем, что Москве для адаптации к новой норме предстоит модернизировать системы водостока, согласен и профессор Физтех-школы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института, сотрудник Гидрометцентра России Михаил Толстых.
— В условиях потепления увеличиваются повторяемость и амплитуда экстремальных явлений, — отмечает метеоролог. — В случае с осадками это связано в том числе с повышением средней насыщающей влажности атмосферы при повышении ее средней температуры. Таким образом воздух может удержать больше водяного пара без конденсации.
Как добавляет эколог Георгий Каваносян, волны жары и тропические ливни, которые становятся нормой, представляют собой вызов не только для России и Москвы в частности. «Не только в Москве, почти во всех городах Европы ливневая канализация, все эти традиционные коллекторы строились без расчета на то, что климат в европейских городах к 2050 году будет больше похож на субтропический», — отмечает специалист.
И выход здесь единственный — медленно, но неуклонно адаптироваться, подчеркивает эколог. «В Москве и других городах нужно строить открытые и закрытые ливневки, при благоустройстве нужно создавать водопоглощающие зоны, — перечисляет Каваносян. — Нужно строить коллекторы и каналы. Все модели корректировать на возрастающее количество единовременно упавшей воды с неба. Города все равно будет затапливать. По всему миру».
Интересно, что Москве здесь могут помочь технологии, ранее не применявшиеся в городе за ненадобностью, но сейчас, возможно, ставшие актуальными. Открытые лотки водостока, организованные в естественных и искусственных выемках, позволяют аварийно сбрасывать воду при пиковых ливнях, а водонакопители в виде прудов дадут возможность балансировать стоки — одновременно украшая ландшафт территорий.
Понадобится адаптация городской среды и для зимних осадков, считает кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель кафедры охраны окружающей среды образовательного комплекса «Юго-Запад» Михаил Яшин. По его мнению, участятся сильные снегопады, ледяные дожди, гололед. Потому переосмысление строительных норм, адаптация ЖКХ, архитектуры, транспортной и медицинской систем с учетом изменений климата — вопрос ближайшего будущего. «Это поможет сделать города устойчивыми к новым климатическим реалиям», — подчеркивает эксперт.
Нагрузка на экологию.
Специалисты говорят и о долговременных, не связанных с сильными осадками напрямую факторах, к которым городская среда должна адаптироваться. В частности, «резкая смена сезонов, экстремальные погодные перепады, жара выше плюс 30 градусов и ливни», как описывает эти факторы Михаил Толстых, создают дополнительные нагрузки на здания и сооружения, требуют адаптировать технологии в дорожном строительстве и благоустройстве.
Возможно, понадобится и дополнительная грозозащита — резкие перепады погоды, смены атмосферных фронтов и движения воздушных масс всегда вызывают усиление грозовой деятельности, предупреждают метеорологи.
«В жару усиливается приземный озон, ухудшается качество воздуха, — поясняет Михаил Яшин. — Интересно, что именно загрязнение воздуха может усиливать силу гроз — мелкие взвешенные частицы в атмосфере работают как катализаторы. Все эти процессы взаимосвязаны и отражаются на самочувствии метеозависимых горожан, работе инфраструктуры, экономике», — подчеркнул Яшин.
Добавим к этому необходимость защиты зданий и транспортной инфраструктуры от пока еще неминуемых подтоплений — и получим приблизительный список задач, которые стоят перед городом на ближайшие пару десятилетий. Впрочем, это технологически и организационно Москве вполне по силам: недавние мощные землетрясения на Камчатке показали, что при грамотной градостроительной политике на уровне региона можно добиться надежной защиты от потенциально разрушительной стихии.
Есть и хорошие новости.
А с другой стороны, помимо минусов субтропической погоды москвичи получат и ее плюсы. В частности, возможно, большее число солнечных дней, как в южных тропических регионах. А это сделает наконец осмысленными московские балконы, которые в предыдущие годы многие ругали за их кажущуюся бесполезность. Мол, у нас тут не Средиземноморье. Что ж, теперь — почти оно!
Еще одно благоприятное последствие изменений климата — возможность выращивать в московских скверах и дворах традиционно южные растения, которые ранее у нас не выживали. Скажем, абрикосы смогут расти не только в отдельных местах, таких, как Крутицкое подворье, где для них сложился идеальный микроклимат, но и по всей территории города. Могут стать типичными для Москвы и настоящие (а не конские) каштаны, платаны, магнолии.
Что же касается чистоты воздуха, сложности, предсказываемые метеорологами, могут быть скомпенсированы неуклонным улучшением экологической обстановки в городе. Растет процент электрического подвижного состава на городском и личном транспорте, переоснащаются промышленные предприятия, а значит, слишком сильное загрязнение воздуха нам не грозит. И городские курорты, которые один за другим появляются в московских зонах отдыха, уже в обозримом будущем станут самыми настоящими.