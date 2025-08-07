Жара, ливни, ураганы скоро станут климатической нормой для Москвы

Как добавляет эколог Георгий Каваносян, волны жары и тропические ливни, которые становятся нормой, представляют собой вызов не только для России и Москвы в частности. «Не только в Москве, почти во всех городах Европы ливневая канализация, все эти традиционные коллекторы строились без расчета на то, что климат в европейских городах к 2050 году будет больше похож на субтропический», — отмечает специалист.