В Нижнем Новгороде хирурги пришили мужчине руку, отрезанную циркулярной пилой

Ранее в Дагестане медики спасли 24-летнего строителя, тяжело раненного при падении на арматуру в Дербенте. Во время высотных работ он потерял равновесие и упал на торчащие из бетона стержни. Один из них прошёл насквозь через грудную клетку, войдя сзади слева и выйдя спереди справа, повредив жизненно важные органы.