В Нижнем Новгороде хирурги пришили мужчине руку, отрезанную циркулярной пилой

«Пострадавшему была выполнена реплантация — хирургическое приживление части конечности», — сообщается в Telegram-канале вуза.
По словам травматолога-ортопеда Сергея Петрова, операция по реплантации длилась 2,5 часа. Врачи соединили сосуды, нервы и сухожилия с помощью микрохирургических инструментов. Сейчас рука находится в гипсе, но пациент уже начал шевелить пальцами. После выписки ему предстоит длительная реабилитация и контрольный осмотр через месяц.
Ранее в Дагестане медики спасли 24-летнего строителя, тяжело раненного при падении на арматуру в Дербенте. Во время высотных работ он потерял равновесие и упал на торчащие из бетона стержни. Один из них прошёл насквозь через грудную клетку, войдя сзади слева и выйдя спереди справа, повредив жизненно важные органы.