Льготы и выплаты врачам в 2025 году: что положено и как это получить

Отдельные выплаты предусмотрены за квалификацию: 10% за вторую категорию, 15% за первую, 20% — за высшую. Кроме того, за каждое выявленное онкозаболевание во время осмотра врач получает 1000 рублей. А обладатели звания «Заслуженный врач» — прибавку от 5 до 10% к окладу. В регионах действуют стимулирующие надбавки за выслугу лет. Размер таких доплат варьируется по субъектам РФ.