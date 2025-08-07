Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Индийские заводы приостановили покупку нефти из России

Государственные нефтеперерабатывающие заводы в Индии пропустят предстоящий цикл закупок российской нефти на фоне введения американских 25-процентных пошлин на импорт своих товаров. Об этом в четверг, 7 августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Государственные нефтеперерабатывающие заводы в Индии пропустят предстоящий цикл закупок российской нефти на фоне введения американских 25-процентных пошлин на импорт своих товаров. Об этом в четверг, 7 августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом на официальном уровне индийское правительство не давало государственным заводам указаний прекратить импорт нефти из России.

— Компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum планируют пропустить разовые закупки (российской — прим. «ВМ») нефти в предстоящем цикле до получения четких указаний правительства, — передает агентство.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт индийских товаров из-за того, что страна продолжает закупать российскую нефть. Новые пошлины коснутся тех товаров, которые поступят в страну 27 августа.

7 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди отреагировал на увеличение американских пошлин, заявив, что Нью-Дели не планирует идти на компромиссы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше