Bloomberg: Индийские заводы приостановили покупку нефти из России

Государственные нефтеперерабатывающие заводы в Индии пропустят предстоящий цикл закупок российской нефти на фоне введения американских 25-процентных пошлин на импорт своих товаров. Об этом в четверг, 7 августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
При этом на официальном уровне индийское правительство не давало государственным заводам указаний прекратить импорт нефти из России.
— Компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum планируют пропустить разовые закупки (российской — прим. «ВМ») нефти в предстоящем цикле до получения четких указаний правительства, — передает агентство.
6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт индийских товаров из-за того, что страна продолжает закупать российскую нефть. Новые пошлины коснутся тех товаров, которые поступят в страну 27 августа.
7 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди отреагировал на увеличение американских пошлин, заявив, что Нью-Дели не планирует идти на компромиссы.