Bloomberg: Индийские заводы приостановили покупку нефти из России

Государственные нефтеперерабатывающие заводы в Индии пропустят предстоящий цикл закупок российской нефти на фоне введения американских 25-процентных пошлин на импорт своих товаров. Об этом в четверг, 7 августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.