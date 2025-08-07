SHAMAN и Лепс устроили концерт для попавших в пробку на Крымском мосту водителей

Российские певцы SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Григорий Лепс устроили спонтанный концерт для водителей, застрявших в пробке на Крымском мосту в четверг, 7 августа. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост. Новости Крыма».
Как сообщают очевидцы, исполнители устроили выступление прямо на месте многокилометровой пробки, в которой автомобилисты часами ожидали проезда по мосту.
Артисты вышли к другим водителям, общаясь с ними под собственную музыку, подпевая и пританцовывая. При этом SHAMAN и Лепс не пытались объехать образовавшуюся пробку по обочине, оставаясь в очереди вместе с другими автомобилистами.
Ранее KP.RU сообщал, что движение транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто утром 7 августа.