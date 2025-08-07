Ричмонд
Около Ростова Великого археологи нашли 10 мерянских украшений

Специалисты нашли на месте раскопок 14 предметов.

Источник: Аргументы и факты

Около Ростова Великого археологи обнаружили мерянские украшения IX-XI веков, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Ростовский кремль».

Специалисты нашли на месте раскопок 14 предметов, 10 из них являются медными женскими украшениями. Предметы относятся к финно-угорскому народу меря.

«Главная героиня — полутрубчатая подвеска. Каждая такая подвеска была единственной в своем роде: восковая форма безвозвратно погибала в огне после отливки в глине», — сказано в публикации.

Сейчас раскопки продолжаются.

