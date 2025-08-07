Рельсовый каркас Москвы через пять лет расширится до 500 станций и 22 линий

В тот же день ВСМ включили в карту развития рельсового каркаса столицы 2026−2030 годов. Реализация этого проекта служит важным шагом в формировании сети высокоскоростных железных дорог, которая впоследствии охватит около 80 процентов населения страны. Запуск первого этапа сети магистрали запланирован на 2028 год.