Рельсовый каркас Москвы через пять лет расширится до 500 станций и 22 линий

К 2030 году рельсовый каркас Москвы будет состоять из 22 линий и свыше 500 станций, а протяженность путей составит 965 километров. Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в пресс-службе информационного центра высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
Кроме того, среднесуточный пассажиропоток в будний день составит 10,4 миллиона человек.
— Карта рельсового каркаса Москвы 2026−2030. Количество станций: 517. Количество линий: 22. Протяженность путей: 965 километров, — передает Telegram-канал «РИА Новости».
В тот же день ВСМ включили в карту развития рельсового каркаса столицы 2026−2030 годов. Реализация этого проекта служит важным шагом в формировании сети высокоскоростных железных дорог, которая впоследствии охватит около 80 процентов населения страны. Запуск первого этапа сети магистрали запланирован на 2028 год.
Вице-премьера России Виталий Савельев подчеркнул, что благодаря ВСМ время пути от Москвы до Санкт-Петербурга составит 2 часа 15 минут. Он добавил, что максимальная скорость поезда составит 400 километров в час.