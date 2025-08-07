Эксперт: политика большинства стран Европы диктуется интересами военных корпораций

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политика большинства стран Европы диктуется интересами военных корпораций. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился директор Центра международных исследований ФМО БГУ Никита Беленченко.
Говоря про вероятность третьей мировой войны, эксперт выразил уверенность, что действия Запада в отношении украинского конфликта могут привести к глобальному вооруженному противостоянию с Россией. Экономическое давление и санкции со стороны западных стран также не способствуют разрядке мировой напряженности.
«Большинство стран Европы не заинтересованы в наступлении мира. Наоборот, их действия диктуются военными корпорациями, которые производят и поставляют вооружения, — подчеркнул Никита Беленченко. — Политики стран Европы пытаются доказать своему населению, что война — это единственный путь к долговременному миру».
По его мнению, Европа не готова к мирному диалогу с Россией. Кроме того, полагает эксперт, отдельным странам Европы война нужна для того, чтобы решить свои экономические и внутриполитические проблемы. При этом европейские политики не принимают во внимание тот факт, что третья мировая война может оказаться более разрушительной, чем две предыдущие. -0-
