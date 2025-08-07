Хозяина пруда с лягушками в Австрии признали виновным в шумовом загрязнении

Суд австрийского города Траун признал виновным хозяина пруда в шумовом загрязнении из-за громкого кваканья лягушек, мешавшего соседу спать. Мужчину обязали компенсировать судебные издержки, которые могут составить до 30 тысяч евро, сообщает телеканал ORF.
Двухлетний судебный процесс, в ходе которого привлекались эксперты, завершился в пользу соседа, жаловавшегося на невозможность держать открытой дверь своей террасы из-за сильного шума.
Суд установил, что численность лягушек в пруду резко возросла, а их кваканье стало настолько громким, что превосходило даже шум проезжающих грузовых поездов.
Теперь владелец водоёма Вольфганг Кнолль должен не только оплатить судебные расходы (от 25 до 30 тысяч евро), но и принять меры для снижения уровня шума.
Кнолль задумывается, как поступить: сократить популяцию лягушек или установить звукоизоляционный экран высотой от четырёх до пяти метров. Он также намерен обжаловать решение суда.
Ранее стало известно, что мексиканская актриса Марсела Алькасар Родригес умерла после того, как выпила яд амазонской лягушки во время ритуала духовного очищения.