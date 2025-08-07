Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хозяина пруда с лягушками в Австрии признали виновным в шумовом загрязнении

Мужчина обязан выплатить соседу до 30 тысяч евро.

Источник: Аргументы и факты

Суд австрийского города Траун признал виновным хозяина пруда в шумовом загрязнении из-за громкого кваканья лягушек, мешавшего соседу спать. Мужчину обязали компенсировать судебные издержки, которые могут составить до 30 тысяч евро, сообщает телеканал ORF.

Двухлетний судебный процесс, в ходе которого привлекались эксперты, завершился в пользу соседа, жаловавшегося на невозможность держать открытой дверь своей террасы из-за сильного шума.

Суд установил, что численность лягушек в пруду резко возросла, а их кваканье стало настолько громким, что превосходило даже шум проезжающих грузовых поездов.

Теперь владелец водоёма Вольфганг Кнолль должен не только оплатить судебные расходы (от 25 до 30 тысяч евро), но и принять меры для снижения уровня шума.

Кнолль задумывается, как поступить: сократить популяцию лягушек или установить звукоизоляционный экран высотой от четырёх до пяти метров. Он также намерен обжаловать решение суда.

Ранее стало известно, что мексиканская актриса Марсела Алькасар Родригес умерла после того, как выпила яд амазонской лягушки во время ритуала духовного очищения.