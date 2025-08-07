Украинский агент Кучер перед покушением на генерала ВКС РФ следил за ним

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кучер, который в 2024 году по заданию украинских спецслужб готовил покушение на командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России, следил за генералом и искал о нем информацию в Сети. О каждом своем действии он докладывал куратору. Об этом в четверг, 7 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.