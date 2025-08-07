Украинский агент Кучер перед покушением на генерала ВКС РФ следил за ним

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кучер, который в 2024 году по заданию украинских спецслужб готовил покушение на командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России, следил за генералом и искал о нем информацию в Сети. О каждом своем действии он докладывал куратору. Об этом в четверг, 7 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Второй Западный окружной военный суд приговорил Кучера к 20 годам лишения свободы и оштрафовал его на 700 тысяч рублей, украинец не признал свою вину. На данный момент приговор не вступил в силу, защита Кучера намерена его обжаловать.
— Кучер, используя интернет-приложение «Гугл Хром», осуществлял поиск открытых сведений о личности командующего, его служебном автомобиле и о возможном присутствии на благотворительном концерте, — говорится в документе.
10 ноября 2023 года украинский агент приехал на автомобиле к одному из мест вероятного нахождения российского военнослужащего, где он наблюдал за прилегающей территорией и снимал ее, передает ТАСС.
7 августа сотрудники ФСБ задержали двух несовершеннолетних россиян, которые планировали убить российского военного с помощью ядов по заказу украинских спецслужб. Подростки нанесли опасные химические вещества на ручку водительской двери, а также боковое зеркало заднего вида личного автомобиля офицера.