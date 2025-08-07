«Дни сочтены»: в Верховной раде раскрыли, как Трамп может лишить власти Зеленского

Если президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу все-таки удастся добиться успеха в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта, то дни президента Украины Владимира Зеленского во главе государства будут сочтены. С таким мнением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
— Если Трампу удастся добиться прекращения огня, то дни режима Зеленского будут сочтены — все это «едет», пока идет война, — заявил он.
Дубинский также добавил, что Трамп уже сконцентрировал в своих руках поставки оружия на Украину.
По итогам встречи своего представителя Стивена Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что она была «очень продуктивной». Он отметил, что стороны достигли большого прогресса. После этого американский лидер позвонил Владимиру Зеленскому. В разговоре также приняли участие европейские лидеры, вместе с ними стороны обсудили «то, о чем было объявлено в Москве».
7 августа Владимир Путин заявил, что «не имеет ничего против» проведения встречи с Владимиром Зеленским, но отметил, что для таких переговоров нужно создать определенные условия.