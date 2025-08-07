Ричмонд
Куртукова и Губерниев открыли чемпионат РФ по легкой атлетике в Казани

Чемпионат РФ по легкой атлетике пройдет с 7 по 10 августа.

Источник: Аргументы и факты

В Казани открылся чемпионат России по легкой атлетике, первый соревновательный день завершился церемонией, главным моментом которого стало выступление певицы Татьяны Куртуковой.

Она исполнила свои главные хиты. Кроме того, состоялся салют в цветах флагов России и Татарстана.

До выхода певицы прошла официальная часть с участием председателя Всероссийской федерации легкой атлетики Петра Фрадкова, заместителя премьер-министра Татарсана Лейлы Фазлеевой и министра спорта республики Владимира Леонова. В качестве ведущих мероприятия выступили Дмитрий Губерниев и Анна Семеновых.

Напомним, чемпионат России по легкой атлетике состоится в Казани с 7 по 10 августа. Спортсмены поборются за 44 комплекта медалей. По словам Петра Фракова, соревнования пройдут на очень высоком уровне.