Куртукова и Губерниев открыли чемпионат РФ по легкой атлетике в Казани

В Казани открылся чемпионат России по легкой атлетике, первый соревновательный день завершился церемонией, главным моментом которого стало выступление певицы Татьяны Куртуковой.
Она исполнила свои главные хиты. Кроме того, состоялся салют в цветах флагов России и Татарстана.
До выхода певицы прошла официальная часть с участием председателя Всероссийской федерации легкой атлетики Петра Фрадкова, заместителя премьер-министра Татарсана Лейлы Фазлеевой и министра спорта республики Владимира Леонова. В качестве ведущих мероприятия выступили Дмитрий Губерниев и Анна Семеновых.
Напомним, чемпионат России по легкой атлетике состоится в Казани с 7 по 10 августа. Спортсмены поборются за 44 комплекта медалей. По словам Петра Фракова, соревнования пройдут на очень высоком уровне.