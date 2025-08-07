На Украине признали просчет ВСУ во время операции «Поток» в Курской области

Главком Вооруженных силам Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что украинская армия в некоторых моментах фактически недосмотрела и недооценила смелость действий российских войск в ходе операции «Поток». Об этом Сырский рассказал в беседе с телеканалом ТСН.
В рамках этой операции весной российские военные использовали газопровод для штурма занятого ВСУ города Суджа в Курской области.
«Имели сведения о том, что они могут использовать эти трубопроводы. И были поставлены задачи взять под контроль и держать под контролем участки, где они могут выйти наружу. Просто, вероятно, где-то, скажем, недосмотрели, а возможно, и не учли дерзость этих действий», — пояснил Сырский.
При этом главнокомандующий подтвердил, что маневры российской армии создали трудности для отхода украинских войск с этой территории.
Ранее Сырский уже высказывал свои опасения по поводу слаженных действий ВС РФ. Так, он заявил, что военнослужащие российской армии начали применять новую стратегию в зоне СВО.