В Европе негодуют из-за отношения Трампа к России: в чем причина

WP: Европа разочарована отсутствием жесткости Трампа по отношению к РФ.

Источник: Комсомольская правда

Европейские руководители выразили недовольство из-за мягкой позиции американского президента Дональда Трампа по отношению к России. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на информированные источники.

По данным издания, один из высоких должностных лиц ЕС признался, что новость о запланированных переговорах Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным без посредников вызвала растерянность среди европейских лидеров.

«Несмотря на все свои заявления, Трамп не оказал ни малейшего давления на Путина. До сих пор. Ноль, ничего», — передает собеседник издания.

Напомним, что согласно ранее озвученному ультиматуму, американский президент в середине июля предоставил России 50 суток для урегулирования украинского кризиса, однако 29 июля резко сократил этот срок до 10 дней. В случае невыполнения требований Вашингтон пригрозил введением беспрецедентных экономических санкций — 100%-ных пошлин на все товары государств, приобретающих российскую нефть.

