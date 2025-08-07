Ричмонд
Адвокаты подтвердили развод Дмитрия Диброва с молодой женой

Полина Диброва официально начала бракоразводный процесс с ведущим Дмитрием Дибровым. Об этом заявили юристы адвокатского бюро «Дубровская, Кузнецова и партнёры», представляющие интересы женщины.

Источник: Life.ru

«Во всех действиях, предпринимаемых в рамках данного дела, мы будем руководствоваться исключительно интересами детей», — подчеркнула адвокат Ирина Кузнецова в телеграм-канале бюро.

Её коллега Мария Дубровская отметила, что в ходе процесса будут фиксироваться все некорректные высказывания телеведущего в адрес их клиентки.

Напомним, Полина Диброва ушла от 64-летнего мужа к бизнесмену Роману Товстику. Сам Дмитрий Дибров планирует через суд оставить её без особняка на Рублёвке и опеки над детьми. Адвокат Катя Гордон резко осудила молодую супругу ведущего за роман с женатым на стороне. Она отметила противоречие между публичной проповедью семейных устоев со стороны Дибровой и действиями, которые привели к распаду чужого брака.