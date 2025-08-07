Росавиация выпустит рекомендации в случае ухудшения ситуации на Камчатке

Там добавили, что экипажам рекомендуется учитывать актуальные NOTAM, метеоданные и информацию о вулканической активности при планировании полетов. При этом окончательное решение об обходе пеплового облака, а также о вынужденной посадке или о продолжении полета принимает командир воздушного судна. Специалисты Госкорпорации по ОрВД оказывают помощь экипажам.