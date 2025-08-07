Куда сходить в Самаре в выходные: афиша с мероприятиями и развлечениями на 9 и 10 августа

В выходные 9 и 10 августа Самара предлагает разнообразные события для тех, кто хочет провести время с пользой. В программе — художественные выставки, экскурсии по памятным местам, семейные праздники и кинопоказы на свежем воздухе. Это отличная возможность познакомиться с искусством, историей и спортом, а также интересно провести свободное время.
Презентация книги «Село Сорочинское Бузулукского уезда Самарской губернии» (12+) в Музее Модерна.
Когда: 9 августа, 16:30. Где: ул. Красноармейская, 15.
На презентации представят книгу о Сорочинском — важном хлеботорговом центре Самарской губернии, с рассказом о купеческих династиях и развитии региона с 1851 по 1928 год. Также можно будет познакомиться с двухтомником «Бузулукские истории» от тех же авторов.
Вход — свободный, необходима предварительная регистрация.
Семейная гаражная распродажа на Станкозаводе (0+).
Когда: 9 августа, с 12:00 до 22:00. Где: ул. Куйбышева, 128/1.
На гаражной распродаже в одной из популярных локаций Самары соберут лучшие вещи из актуальных коллекций. Гостей ждут выгодные покупки для всей семьи, одежда, обувь, аксессуары, настольные игры, книги для детей и предметы интерьера, а помогут с выбором дружелюбные консультанты.
Вход — свободный.
Экскурсия «Художественные объединения в русском искусстве: от академизма до авангарда» (16+) в Третьяковской галерее.
Когда: 9 августа, 17:00. Где: ул. Ново-садовая, 149.
Экскурсия с Анастасией Карбовничей пройдет по выставке «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда» (16+) и познакомит с художественными объединениями начала XX века, ставшими основой для развития русского авангарда. Участники узнают о группах «Союз русских художников», «Мир искусств», «Голубая роза» и других — их идеях, художниках, произведениях и вкладе в обновление искусства на фоне бурного технического и культурного прогресса.
Вход — по билетам.
Празднование (0+) Дня физкультурника.
Когда: 9 августа, 17:00. Где: II очередь набережной, от улицы Маяковского до бассейна ЦСКА.
На мероприятии наградят лучших спортсменов и тренеров, а гостей ждут более 45 спортивных локаций: турниры, мастер-классы, показательные выступления и открытые тренировки. Будет работать зона здоровья, игровые площадки для детей, показ спортивных фильмов, а завершит праздник ночной забег «Огни Самары» с участием более 1000 человек.
Вход — свободный.
Выставка «Дорога в рай» (0+) Владимира Пронина в галерее «Новое пространство».
Когда: 9−10 августа. Где: пр. Ленина, 14а.
Гостям представят десятки работ живописца из Подмосковья, основателя направления «орнаментальный неосимволизм». Его творчество сочетает реализм, декоративную живопись и сложные орнаменты. Художник получил признание в России и за рубежом, а его персональные выставки проходили в престижных учреждениях, включая Госдуму и музеи.
Вход — свободный.
Выставка «Путник» (0+) Георгия Кикина в Самарском художественном музее.
Когда: 9−10 августа. Где: ул. Куйбышева, 92.
Выставка представляет собой собрание произведений, созданных в период с 1960-х по 2000-е годы, навеянных путешествиями художника по Русскому Северу. В экспозиции можно увидеть работы, выполненные в гуаши, угле, литографии, а также в авторской технике. Эти произведения отражают впечатления Кикина, полученные во время его многочисленных водных маршрутов — по Волге, Белому морю, Соловецким островам и Мурманской области. Особое место в экспозиции занимают серии, посвящённые архитектуре Севера, северным пейзажам и философским размышлениям о свободе, духовности и выборе жизненного пути.
Вход — по билетам.
Показы в кинотеатре под открытым небом «Филин».
Когда: 9−10 августа. Где: 4-ая очередь набережной.
На этой неделе на набережной у «Ладьи» продолжает работу бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин».
09.08 (суббота):
17:00−17:40 Мультфильмы: «Шайбу! Шайбу!» (1964, 0+), «Кто первый?» (1950, 0+), «Приходи на каток» (1981, 0+);17:50−19:50 «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019, 6+);20:00−22:25 «Чемпион мира» (2021, 6+).
10.08 (воскресенье) — Детский день:
16:30−17:30 Мультфильмы: «Трое из Простоквашино» (1978, 0+), «Зима в Простоквашино» (1984, 0+), «Крокодил Гена», 1 серия про стройку (1969, 0+);17:40−19:20 «Сказка странствий» (1983, 0+);19:30−21:10 «Двое: Я и моя тень» (1995, 12+);21:20−22:50 «Высота» (1957, 0+).
Вход — свободный.
Гастрономический тур по еврейской кухне (12+) в Музее-галерее «Заварка».
Когда: 10 августа, 14:00. Где: ул. Самарская, 207.
Тур проведёт Юлия Коган, сооснователь Еврейского музея Самары. Участники попробуют форшмак и чай «Иерусалимская роза» и узнают об истории еврейского быта.
Участие — по билетам, обязательна запись по телефону +7 (846)202−32−17.
Пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» (12+).
Когда: 10 августа, 16:00. Место сбора: ул. Фрунзе, 120 (Музей Рязанова).
Участникам экскурсии расскажут о связи Эльдара Рязанова с Самарой, его семье и жизни в городе. Маршрут начнётся у дома-музея режиссёра и познакомит гостей не только с его биографией, но и с историей Самары времён Великой Отечественной войны.
Участие — по билетам.
Экскурсия (12+) Алсу Коуки Амри по выставке «Фактура памяти» в «ЗИМ Галерее».
Когда: 10 августа, 16:00. Где: ул. Ново-Садовая, 106, корп. 155.
Выставка — первая персональная экспозиция художницы. Проект исследует тему памяти и личного наследия, передающегося сквозь поколения — не только в вещах, но и в привычках, взглядах и убеждениях.
Вход — свободный.
Пленэр «Высокое искусство» (16+) на крыше Фабрики-кухни.
Когда: 10 августа, 15:00. Где: ул. Ново-садовая, 149.
На творческом занятии участники напишут яркий огородный натюрморт с использованием масляной пастели и акриловых красок. Вдохновением станет урожай с Соседского огорода. Перед началом — короткая лекция о сезонных натюрмортах. Подходит всем, независимо от опыта, материалы предоставляются. Занятие пройдёт на террасе, под навесом — при любой погоде.
Вход — по билетам.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.