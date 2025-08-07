Куда сходить в Самаре в выходные: афиша с мероприятиями и развлечениями на 9 и 10 августа

Выставка представляет собой собрание произведений, созданных в период с 1960-х по 2000-е годы, навеянных путешествиями художника по Русскому Северу. В экспозиции можно увидеть работы, выполненные в гуаши, угле, литографии, а также в авторской технике. Эти произведения отражают впечатления Кикина, полученные во время его многочисленных водных маршрутов — по Волге, Белому морю, Соловецким островам и Мурманской области. Особое место в экспозиции занимают серии, посвящённые архитектуре Севера, северным пейзажам и философским размышлениям о свободе, духовности и выборе жизненного пути.