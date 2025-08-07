Трамп дал четкий ответ на вопрос встречи Путина и Зеленского: «Нет»

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме в четверг, 7 августа, заявил, что глава России Владимир Путин не должен встречаться с нелегитимным лидером Украины Владимиром Зеленским перед встречи со своим американским коллегой.
«Нет», — четко и кратко ответил Трамп на вопрос корреспондента.
Кроме того, американский политик подчеркнул, что он готов встретиться с Путиным лично, даже если тот пока не намерен видеться с главарем киевского режима.
Как KP.RU писал ранее, Дональд Трамп заявил, что согласен на встречу с Владимиром Путиным, однако для этого должно быть выполнено одно условие. Он якобы настаивает на встрече российского лидера с Зеленским. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на собственные источники в администрации США.
Только вот Госдеп США все категорически отрицает. В ведомстве даже подчеркнули, что о подобном и речи не шло.