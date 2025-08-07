Ричмонд
Трамп заявил, что введение санкций против РФ зависит от российского руководства

Трамп рассказал, от чего зависит введение новых санкций против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Отвечая на вопрос о потенциальном введении новых санкций против России в пятницу, президент США Дональд Трамп заявил, что решение по этому вопросу полностью зависит от действий российского руководства. «Зависит от него [президента России Владимира Путина] мы увидим, что он скажет, будет зависеть от него», — рассказал американский глава в беседе с журналистами в Белом доме. Кроме этого, Дональд Трамп подчеркнул, что долгие ожидания чего-либо — не для него.

Напомним, что 7 августа Дональд Трамп высказал мнение, что российскому лидеру Владимиру Путину не следует проводить переговоры с киевским главарем Владимиром Зеленским, которого американский президент назвал «нелегитимным руководителем Украины», до встречи российского лидера с ним самим.

