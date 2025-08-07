Ричмонд
Во Франции признали необходимость прекращения огня на Украине: это поможет начать переговоры

Макрон поддержал прекращение огня для начала переговоров в беседе с Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Французский лидер Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с киевским главарем Владимиром Зеленским заверил украинского коллегу в поддержке инициатив по введению режима прекращения огня и началу мирных переговоров.

Я подтвердил президенту Украины полную поддержку Франции установлению режима прекращения огня с целью начала переговоров о прочном и долгосрочном решении", — написал Макрон в аккаунте социальной сети X.

Кроме этого, французский президент также обсудил вопросы украинского урегулирования с главами европейских государств.

Напомним, что накануне американский лидер Дональд Трамп намекнул на возможные телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в течение следующих двух-трех дней. Подробнее о том, чего ожидать от будущей встречи Трампа и Путина — читайте в материале KP.RU.

