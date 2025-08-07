Ричмонд
Национальный театр Республики Сербской приедет с гастролями в Казань

Национальный театр Республики Сербской приедет в августе с гастролями в Казань.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Национальный театр Республики Сербской впервые приедет с гастролями в Казань и представит спектакль «Немка» в конце августа, сообщили РИА Новости в представительстве Республики Сербской в Москве.

«Девятнадцатого и двадцатого августа Национальный театр Республики Сербской покажет спектакль “Немка” на сцене нового здания Театра им. Камала», — говорится в сообщении, полученном агентством.

Спектакль основан на автобиографической повести сербского писателя Лазы Лазаревича (1851—1890), которого еще при жизни называли «сербским Тургеневым». В произведении рассказывается о неприемлемом на тот момент романе бедного студента-медика и молодой девушки из Берлина.

Постановка будет идти на сербском языке с синхронным переводом на русский.