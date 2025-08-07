Национальный театр Республики Сербской приедет с гастролями в Казань

Спектакль основан на автобиографической повести сербского писателя Лазы Лазаревича (1851—1890), которого еще при жизни называли «сербским Тургеневым». В произведении рассказывается о неприемлемом на тот момент романе бедного студента-медика и молодой девушки из Берлина.