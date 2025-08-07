Сырский: ВСУ не учли дерзость действий российской армии в операции «Поток»

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский высказался о просчетах украинских войск при отражении ВС России в ходе операции «Поток», во время которой российские военные весной с использованием газопровода штурмовали оккупированную противником Суджу в Курской области.
По его словам, командование ВСУ знало о возможности использования российской армией газотранспортной инфраструктуры, однако не обеспечило должный контроль за ключевыми участками.
— Вероятно, где-то недосмотрели, а возможно, и не учли дерзость этих действий, — заявил он в интервью телеканалу ТСН, передает ТАСС.
Военный волонтер Роман Алехин рассказал, что участники операции «Поток» получили от трех до девяти ранений во время штурма украинских позиций под Суджей после выхода из трубы. Участниками данной операции стали свыше 800 добровольцев и военных.
Командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что из-за долгого нахождения в газовой трубе во время проведения операции «Поток» по освобождению Суджи многим бойцам пришлось обратиться к медикам.
В подробностях операции «Поток» разбиралась «Вечерняя Москва».