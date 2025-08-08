Что можно и нельзя делать в Ермолаев день 8 августа, который называют Яблочник

Православная церковь 8 августа вспоминает святого Ермолая. В народе принято отмечать Ермолаев день. Однако у праздника есть еще одно название — Яблочник. Так, в указанную дату собирали первый урожай яблок. Но есть их нельзя до Яблочного Спаса, который православные верующие отметят 19 августа.
Что нельзя делать 8 августа.
Не следует ходить утром по росе. Считалось, что это могло сказаться на самочувствии. Запрещено его мясо птицы. Не рекомендуется заниматься рукоделием. Кроме того, 8 августа женщины не работать в поле. Предки верили, что это могло навлечь неприятности в дом.
Что можно делать 8 августа.
По традиции, в названный день собирали первый урожай яблок. А еще было принято собирать травы. Считалось, что они обладают целебными свойствами.
Согласно приметам, кукушка, которая кукует 8 августа, обещает жаркое бабье лето и позднюю осень. В том случае, если желтые листья появились на липе, то осень окажется ранней.
