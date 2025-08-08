Что можно и нельзя делать в Ермолаев день 8 августа, который называют Яблочник

Православная церковь 8 августа вспоминает святого Ермолая. В народе принято отмечать Ермолаев день. Однако у праздника есть еще одно название — Яблочник. Так, в указанную дату собирали первый урожай яблок. Но есть их нельзя до Яблочного Спаса, который православные верующие отметят 19 августа.