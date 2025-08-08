Ричмонд
Москвичам рассказали, когда ждать аномальную жару до 45 градусов

Климатолог Карнаухов: в Москву может прийти аномальная 45-градусная жара.

Источник: Комсомольская правда

Москвичей ожидают экстремально высокие температуры в ближайшее годы. Температура может достигать 45 градусов тепла. Такой прогноз озвучил в интервью радио «Говорит Москва» специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов.

«Я каждый год опасаюсь, что у нас может быть повторение того, что было в 2010 году, но только в более выраженной форме», — рассказал эксперт.

Он уточнил, что речь идет не о 40-градусной жаре, наблюдаемой 15 лет назад, а о более экстремальных температурах, достигающих 45 . Карнаухов также обратил внимание на потенциальную возможность продолжительной (до двух месяцев) засушливой погоды при таких климатических условиях.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал сильное повышение температуры к середине века по всей России.