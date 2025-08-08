Открытка на Всемирный день кошек

8 августа большой праздник: Всемирный день кошек! В эту дату стоит не только побаловать своего домашнего питомца, но и не обделить вниманием тех котиков и кошечек, у которых пока нет хозяев. Традиционно 8 августа приюты для животных устраивают различные праздничные мероприятия, цель которых показать своих воспитанников как можно большему числу людей.
Кстати, на Руси кошек использовали ещё и для гадания. Позовите свою мурку, если она переступит порог комнаты левой лапой, то желание обязательно сбудется. Если же домашняя любимица произведёт зашаг правой, то увы. «МК» не может поручиться, что этот метод надёжный, зато это всяко быстрее, чем раскладывать чьи-то натальные карты…