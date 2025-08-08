Открытка на Всемирный день кошек

8 августа большой праздник: Всемирный день кошек! В эту дату стоит не только побаловать своего домашнего питомца, но и не обделить вниманием тех котиков и кошечек, у которых пока нет хозяев. Традиционно 8 августа приюты для животных устраивают различные праздничные мероприятия, цель которых показать своих воспитанников как можно большему числу людей.