8 августа: какой сегодня праздник

8 августа 2025 года — это не только пятница, но и день, когда можно отметить Всемирный день кошек, Международный день альпинизма и День офтальмологии!
Международные праздники 8 августа.
1. Всемирный день кошек.
Праздник учрежден не только для чествования домашних любимцев, но и для привлечения внимания к проблеме бездомных котов.
2. Международный день альпинизма.
Праздник посвящен покорителям горных вершин. Дата выбрана в честь первого восхождения на Монблан (самую высокую точку Альп) 8 августа 1786 года.
3. Международный день офтальмологии.
Профессиональный праздник врачей, спасающих зрение. Дата связана с днем рождения Святослава Федорова (1927−2000) — выдающегося советского офтальмолога, разработавшего методику лечения катаракты.
Российские традиции: Ермолаев день.
В народном календаре 8 августа — Ермолаев день, посвященный памяти святых мучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа.
Традиции:
Сбор целебных трав — считалось, что в этот день они обладают особой силой.
Начало уборки яблок (но есть их можно только после Яблочного Спаса — 19 августа).
Запреты: нельзя охотиться, одалживать инструменты и откладывать обещанные дела.
Приметы:
Холодное утро — к морозной зиме.
Лягушки у воды — к дождям.
Много желудей — к урожайному году.
Кто родился 8 августа?
Светлана Савицкая — вторая женщина-космонавт в мире, дважды Герой СССР. В 1984 году первой из женщин вышла в открытый космос. Юлий Гусман — режиссер («Парк советского периода»), основатель кинопремии «Ника», телеведущий («Что? Где? Когда?»). Станислав Садальский — актер («Место встречи изменить нельзя», «Тот самый Мюнхгаузен»).Шон Мендес — канадский певец, автор хита «Stitches».
У кого 8 августа именины?
Именины 8 августа отмечают Прасковья, Сергей, Федор, Моисей.
Исторические события 8 августа.
1588 — разгром «Непобедимой армады» (английский флот победил испанский).
1899 — запатентован первый холодильник (изобретатель — Альберт Маршалл).
1924 — в Москве запущена первая регулярная автобусная линия.
2000 — теракт в подземном переходе на Пушкинской площади (13 погибших).
Почему 8 августа — особый день?
Астрологи называют текущий период «Вратами Льва» (26 июля — 12 августа), в это время Солнце выравнивается с Сириусом — самой яркой звездой ночного неба. 8 августа в 08:08 они советуют загадать желание, а еще на целые сутки воздержаться от конфликтов и ссор.