Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Что предвещает туман на Калинник, 11 августа

По народному календарю 11 августа отмечают Калинник. В этот день православная церковь чествует одного из святых мучеников — Каллиника Киликийского, жившего в III-IV веках.

По народному календарю 11 августа отмечают Калинник. В этот день православная церковь чествует одного из святых мучеников — Каллиника Киликийского, жившего в III-IV веках.

К этому времени в августе созревает калина, и тогда ее добавляют как начинку в выпечку или же делают из ее плодов ягодный мед. Калина обладает многими полезными свойствами. Например, ее кору применяют при лечении болезней почек, печени и желудочно-кишечного тракта. На Руси калинниками называли пироги с этой ягодой.

Существует легенда, что горький вкус калины символизирует судьбу девушки, которую выдали замуж не по любви. Поэтому эту ягоду считают символом чистой и непорочной красотой.

Кроме того, калинниками называют утренние заморозки, которые уже могли случаться в это время и губительно действовали на хлеба, оставшиеся на полях. Поэтому считалось, что туман в этот день предвещает хороший урожай ячменя и овса.

Приметы погоды:

Если день выдался теплым, то и в начале сентября будет стоять теплая погода.

Утренний туман — к плохому сбору меда.

Много ягод и орехов — зима будет холодной.

Коли грибов в лесу мало, то зима будет снежной и морозной.

Именины отмечают: Николай, Роман, Кузьма, Серафима, Александр, Вениамин, Константин, Михаил.