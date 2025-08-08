Народный календарь. Что предвещает туман на Калинник, 11 августа

К этому времени в августе созревает калина, и тогда ее добавляют как начинку в выпечку или же делают из ее плодов ягодный мед. Калина обладает многими полезными свойствами. Например, ее кору применяют при лечении болезней почек, печени и желудочно-кишечного тракта. На Руси калинниками называли пироги с этой ягодой.