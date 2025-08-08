Народный календарь. Что предвещает туман на Калинник, 11 августа

По народному календарю 11 августа отмечают Калинник. В этот день православная церковь чествует одного из святых мучеников — Каллиника Киликийского, жившего в III-IV веках.
К этому времени в августе созревает калина, и тогда ее добавляют как начинку в выпечку или же делают из ее плодов ягодный мед. Калина обладает многими полезными свойствами. Например, ее кору применяют при лечении болезней почек, печени и желудочно-кишечного тракта. На Руси калинниками называли пироги с этой ягодой.
Существует легенда, что горький вкус калины символизирует судьбу девушки, которую выдали замуж не по любви. Поэтому эту ягоду считают символом чистой и непорочной красотой.
Кроме того, калинниками называют утренние заморозки, которые уже могли случаться в это время и губительно действовали на хлеба, оставшиеся на полях. Поэтому считалось, что туман в этот день предвещает хороший урожай ячменя и овса.
Приметы погоды:
Если день выдался теплым, то и в начале сентября будет стоять теплая погода.
Утренний туман — к плохому сбору меда.
Много ягод и орехов — зима будет холодной.
Коли грибов в лесу мало, то зима будет снежной и морозной.
Именины отмечают: Николай, Роман, Кузьма, Серафима, Александр, Вениамин, Константин, Михаил.