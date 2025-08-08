Всемирный день кошек и Международный день бесконечности: какие праздники отмечают в России и мире 8 августа

Международный день бесконечности придумал американский философ Жан-Пьер Ади Феньо в 1987 году. Так как цифра восемь похожа на знак бесконечности, то и дата была выбрана «08.08». В этот праздник организуются тематические лекции по математике и философии, а также проводят выставки на тему бесконечности.