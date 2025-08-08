Всемирный день кошек и Международный день бесконечности: какие праздники отмечают в России и мире 8 августа

8 августа в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Всемирный день кошек, Международный день бесконечности и День «Счастье случается».
Всемирный день кошек.
Инициатором Всемирного дня кошек в 2002 году стал международный фонд Animal Welfare. В этот праздник котам демонстрируют свою любовь и почитание. Можно купить своему питомцу его любимое лакомство или новую игрушку. В некоторых странах в эту дату открываются специальные парки для выгуливания котов, кошачьи магазины и другие заведения.
Международный день бесконечности.
Международный день бесконечности придумал американский философ Жан-Пьер Ади Феньо в 1987 году. Так как цифра восемь похожа на знак бесконечности, то и дата была выбрана «08.08». В этот праздник организуются тематические лекции по математике и философии, а также проводят выставки на тему бесконечности.
День «Счастье случается».
День «Счастье случается» был инициирован Тайным обществом счастливых людей, чтобы напомнить людям, что счастье на самом деле кроется в мелочах. Отпраздновать этот день можно, поделившись с другими людьми счастливыми моментами из своей жизни.