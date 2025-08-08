Нет версии печальнее на свете: Холли Берри спасает мир, Цапник — себя

В центре сюжета — мать-одиночка, которая отчаянно защищает своих сыновей от неведомого зла. Несколько лет назад оно почти полностью уничтожило человечество. Их семья — последние выжившие на планете. Они живут в хижине посреди леса, питаются пойманными белками, гусеницами, жучками, птицами, лягушками, а иногда и поджаренной на сковороде древесной корой. Их дом — единственное безопасное место, поэтому, выходя на улицу, семье приходится буквально привязывать себя веревками к крыльцу. На протяжении многих лет близнецы следовали заветам матери, пока однажды один из мальчиков не засомневался в реальности угрозы.