Нет версии печальнее на свете: Холли Берри спасает мир, Цапник — себя

Обнальщик Ян Цапник открывает экоотель в дагестанском ауле. Герой подростков крадет первый поцелуй у звезды «Слова пацана» Леона Кемстача. Холли Берри спасает детей от неизвестного зла. Дебютант Кристиан Суигал исследует тему радикальных экстремистов. Шекспировская трагедия о веронских влюбленных стала поп-мюзиклом. «Известия» рассказывают, какие фильмы смотреть в кино в ближайший уикенд.
«Атель-Матель».
Режиссер — Игорь Багатурия. В ролях: Ян Цапник, Анастасия Панина, Юсуп Омаров, Юлия Костюшкина, Стас Костюшкин, Елизавета Цапник.
В прокате стартует новая семейная комедия с дагестанским колоритом и Яном Цапником в главной роли. Еще вчера его герой Саша Родионов успешно проворачивал крупные финансовые махинации, а сегодня вынужден согласиться на программу защиты свидетелей, чтобы избежать расправы от криминального авторитета по кличке Пчеловод.
Под предлогом внезапного отпуска Саша увозит семью в горный аул Дагестана. Они селятся в ветхом сарае, который Родионов превращает в ультрамодный глемпинг‑экоотель. Халупа производит внезапный фурор в соцсетях. За кавалерскими танцами под трио «Джигитушки» и экстравагантным бьюти‑кебабингом выстраиваются очереди из звездных гостей, и, к ужасу героя, привлекают его недоброжелателей.
Зрителям обещают легкую комедию в духе классиков Гайдая и Данелии. Кроме того, в фильме прозвучат музыкальные хиты: «Женщина, я не танцую» в исполнении Стаса Костюшкина, который вместе с женой Юлией появится в камео, и почти гимн женской любви «Знаешь ли ты».
«Иван Семенов. Первый поцелуй».
Режиссер — Кирилл Седухин. В ролях: Роман Погорелов, Леон Кемстач, Мария Шукшина, Анна Котова, София Грузенко.
Поклонники приключений Ивана Семенова получили новую и заключительную историю подростковой трилогии, основанной на книгах Льва Давыдычева. Первая часть «Иван Семенов — Школьный переполох» вышла в 2022 году. Тогда зрители познакомились с неугомонным пятиклассником из обычной пермской школы. Год спустя зрители увидели продолжение — «Иван Семенов: Большие каникулы», где герой устроил переполох в детском лагере.
Теперь мальчик повзрослел. В новой части его мысли занимают любовь, ревность и первый поцелуй. Ради чувств к Танечке он решает превзойти чемпиона по сноукаякингу (смесь бобслея и гонок на байдарках) Олега. Его сыграл Леон Кемстач, известный по роли Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Финал трилогии обещает не только первый поцелуй, но и ностальгию для зрителей, выросших вместе с Иваном.
«Затерянное место».
Режиссер — Александр Ажа. В ролях: Холли Берри, Перси Даггса IV, Энтони Би Дженкинс, Уильям Кэтлетт, Кэтрин Киркпатрик.
Напряженный психологический хоррор почти что классика Александра Ажа («У холмов есть глаза», «Кровавая жатва», «Зеркала» и «Пираньи 3D») с Холли Берри в главной роли.
В центре сюжета — мать-одиночка, которая отчаянно защищает своих сыновей от неведомого зла. Несколько лет назад оно почти полностью уничтожило человечество. Их семья — последние выжившие на планете. Они живут в хижине посреди леса, питаются пойманными белками, гусеницами, жучками, птицами, лягушками, а иногда и поджаренной на сковороде древесной корой. Их дом — единственное безопасное место, поэтому, выходя на улицу, семье приходится буквально привязывать себя веревками к крыльцу. На протяжении многих лет близнецы следовали заветам матери, пока однажды один из мальчиков не засомневался в реальности угрозы.
Фильм балансирует между бытовой семейной драмой о гипертрофированной материнской опеке, мрачной притчей и параноидальным постковидным триллером. Картина найдет отклик у поклонников клаустрофобного хоррора, которым нравится эмоциональный прессинг.
«Свободные люди».
Режиссер — Кристиан Суигал. В ролях: Ник Офферман, Джейкоб Трамбле, Деннис Куэйд, Томас Манн, Меган Муллали.
Дебютант игрового кино Кристиан Суигал представляет криминальную драму‑триллер «Свободные люди». Фильм рассказывает о безработном кровельщике и отце-одиночке Джерри Кейне, который пытается самостоятельно воспитать сына-подростка. В поисках смысла они примыкают к радикальному движению «Суверенные граждане», которое отвергает легитимность правительства, законов, судов и налогов.
В основе фильма — реальная история семьи экстремистов‑конспирологов из Арканзаса. В роли полицейского с трагической судьбой — голливудская звезда Деннис Куэйд.
Картина исследует психологию людей, очарованных радикальными политическими движениями, и предлагает глубокую рефлексию на тему личной свободы и ответственности. Суигал оставляет зрителя наедине с неудобными вопросами, показывая аудитории, насколько тонка грань между нормой и безумием в современном разрозненном мире.
Западные критики хвалят картину за проработанный сценарий, мастерство операторской работы и отличный актерский состав. Картина понравится любителям политических триллеров и тем, кто ищет зрелищного взгляда на крайности.
«Джульетта и Ромео».
Режиссер — Тимоти Скотт Богарт. В ролях: Клара Ругор, Джэми Уорд, Джейсон Айзекс, Ребел Уилсон, Дэн Фоглер, Руперт Эверетт, Дерек Джекоби, Руперт Грейвз.
Еще одна новинка — переосмысление знаменитой шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта». Картина приурочена к 430-летнему юбилею пьесы и сделана в жанре масштабного поп-мюзикла со средневековой эстетикой.
История стара как мир: влюбленных друг в друга Джульетту и Ромео разлучает вражда домов Монтекки и Капулетти. Фильм выстроен от лица Джульетты, которая в духе времени предстает сильной, ироничной и дерзкой девушкой. Верона кажется чем-то средним между TikTok-реальностью и ренессансными полотнами, а музыка колеблется от урбан-битов до барочной классики.
В режиссерском кресле оказался Тимоти Скотт Богарт, известный по байопику «Рождение легенд» о своем отце и продюсере группы KISS Ниле Богарте. А музыку написал его брат и обладатель премии «Грэмми» за хит Бейонсе «Halo» Эван Кидд Богарт.
Авторы дополнили сочинение Шекспира не только песнями и танцами, но и сюжетными поворотами, в результате чего повесть о несчастных влюбленных перестала быть трагедией.