Духи творчества: выставочный фестиваль завершил шаман в юрте

Если «Хвойные» ищут спасение в природе, то Михаил Рубанков — в эзотерике и древних верованиях. В центре своего зала он соорудил юрту. В ней можно послушать шамана — не того, который русский, а вполне аутентичного, записанного художником на видео во время камлания. Экран, оказывающийся в данном случае порталом, окружают странные, нарочито неуместные здесь предметы вроде синтезатора, игрушек или шутливых рукописных плакатов. Но зритель волен сам достроить ассоциативный ряд, восприняв это как артефакты из мира духов или же мостики от традиционного к современному.