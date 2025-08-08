Календарь на 8 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Этот праздник — настоящее торжество для всех, кого кошка когда-либо выбрала хозяином. Всемирный день кошек ежегодно отмечают 8 августа с 2002 года по инициативе Международного фонда по защите животных (IFAW). Изначально целью праздника было привлечение внимания к проблемам уличных и брошенных животных, но с тех пор этот день оброс милыми традициями и стал почти народным. Кошки сопровождают человечество уже более 9 тыс. лет. В Древнем Египте их обожествляли, в средневековой Европе — боялись, а сегодня ими восхищаются, снимают на видео, покупают игрушки и вкусный корм.